مصرف الصحارى بسرت يرفع سقف السحب إلى 3 آلاف دينار

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 05 مايو 2020, 10:15 مساء
أحد فروع مصرف الصحاري. (أرشيفية: الإنترنت)

رفع فرع مصرف الصحاري بمدينة سرت سقف السحب إلى ثلاثة آلاف دينار للصك الواحد لزبائنه بعد شروعه في توزيع السيولة النقدية للمواطنين لأول مرة.

يأتي ذلك في ظل إجراءات وقائية واحترازية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مصادر بالمصرف لـ«بوابة الوسط» إن المصرف شهد ازدحاما كبيرا بالطوابير، الأمر الذي يعد مخالفا للإجراءات والشروط الوقائية والاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المتفشي عالميا.

وأوضحت المصادر المصرفية أن القيمة الإجمالية التي راعى في توزيعها مصرف الصحارى بسرت    تقدر بحوالي 6 ملايين دينار.

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