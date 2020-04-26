توصية لـ«مكافحة الأمراض» بعدم نشر أية معلومات شخصية عن مرضى «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 05:23 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق الوطني، الأستاذ الدكتور خليفة البكوش، توصية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعدم نشر أو تداول أو مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بمريض «كورونا» لأي جهة.

وبحسب بيان للجنة اليوم، فإن التوصية شملت حظر مشاركة اسم المريض أو مكان عمله أو مقر سكنه، وتقصر هذه المعلومات على لجان الترصد والتقصي الوبائي والمختبر المرجعي التابعين للمركز.

«مكافحة الأمراض» يعلن سلبية نتائج تحاليل 162 شخصًا خضعوا لفحوص فيروس «كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع في المركز تسلم، اليوم الأحد 162 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، وتبين بعد الفحص المختبري أن نتائج هذه العينات سالبة، وأن جميعها خالٍ من فيروس «كورونا المستجد».

وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 61 حالة، توفي اثنان منهم، وتعافى 18، فيما لا يزال 41 حالة نشطة، حتى أمس السبت، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البرهان: «قوات وميليشيات» إثيوبية تحتل أجزاء من أراضي السودان الحدودية
عربى
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن «الإدارة الذاتية»
عربى
شهر رمضان يطل في ظل إجراءات إغلاق غير مسبوقة
دولى
مركز أبحاث أميركي يرصد قطارا خاصا بكيم كونغ أون بمنتجع في كوريا الشمالية
دولى
3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»
ليبيا
«أفريكا إنتلجانس»: اقتراح تعيين وزير الخارجية الموريتاني الحالي مبعوثا امميا إلى...
ليبيا
منظمة الصحة العالمية: لا إثباتات على مناعة من سبق أن أصيبوا بـ«كورونا المستجد»
دولى
مدير مركز غسيل كلى لـ«الوسط»: علينا وضع حسابات الربح والخسارة جانبا في مواجهة ...
ليبيا
الجيش الأبيض الليبي يخوض معركة «كورونا» بالخارج
ليبيا
«رويترز»: السعودية تلغي العقاب بالجلد
عربى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟
رياضة محلية
«كورونا» يترك بصماته على الجغرافيا السياسية العالمية ويهدد التعددية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سلامة الأدوية» الفرنسية تحذر من آثار استخدام كلوروكين في علاج «كورونا»