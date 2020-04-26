توصية لـ«مكافحة الأمراض» بعدم نشر أية معلومات شخصية عن مرضى «كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق الوطني، الأستاذ الدكتور خليفة البكوش، توصية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعدم نشر أو تداول أو مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بمريض «كورونا» لأي جهة.

وبحسب بيان للجنة اليوم، فإن التوصية شملت حظر مشاركة اسم المريض أو مكان عمله أو مقر سكنه، وتقصر هذه المعلومات على لجان الترصد والتقصي الوبائي والمختبر المرجعي التابعين للمركز.

«مكافحة الأمراض» يعلن سلبية نتائج تحاليل 162 شخصًا خضعوا لفحوص فيروس «كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع في المركز تسلم، اليوم الأحد 162 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، وتبين بعد الفحص المختبري أن نتائج هذه العينات سالبة، وأن جميعها خالٍ من فيروس «كورونا المستجد».

وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 61 حالة، توفي اثنان منهم، وتعافى 18، فيما لا يزال 41 حالة نشطة، حتى أمس السبت، وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.