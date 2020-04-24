لجنة المتابعة: تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد

عضو لجنة متابعة إجراءات مواجهة «كورونا»، الدكتورة هناء العرفي. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلنت عضوة لجنة متابعة إجراءات مجابهة جائحة فيروس «كورونا» المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة، الدكتورة هناء العرفي، اليوم الجمعة، عن تخصيص 50 مليون دينار لحل إشكالية 15 ألف ليبي عالق خارج البلاد.

وأوضحت العرفي، في بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منح أذونات صرف لثلاث دول هي مصر وتونس وتركيا؛ لتسهيل إجراءات عودة العالقين، لافتة إلى أن هذه المبالغ تشمل إجراءات التحليل والحجر والإعاشة.

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وفي 9 أبريل الجاري، وضعت اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» التابعة لحكومة الوفاق، بروتوكولًا علميًّا لعودة العالقين بالخارج، يضمن الموازنة بين عودتهم ودفع معاناتهم وحماية المجتمع الليبي من الجائحة في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي.

واشترطت اللجنة التزام الليبيين العالقين في الخارج بإجراءات الحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات الصحية المحلية، والهادفة إلى تقليل خطر تسلل فيروس «كورونا» المستجد، كمقياس لإعادتهم إلى ليبيا.

والإثنين الماضي، شكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لجنة رباعية لمتابعة إعادة العالقين بالخارج، وقال رئيسها الدكتور محمود التليسي، أنها باشرت إجراءات حجر العالقين في دول تونس، ومصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للعودة الفعلية سيكون بعد 14 يومًا من تاريخ انتهاء الحجر، ولفت إلى أن عدد العالقين في الخارج يصل إلى 15 ألف مواطن، موزعين على 45 دولة أوروبية وأفريقية.