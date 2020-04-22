«صحة الوفاق» تعلن إصابة 4 أشخاص جراء القصف على شرفة الملاحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 02:45 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، إن أربعة أشخاص أصيبوا جراء القصف على منطقة شرفة الملاحة في العاصمة طرابلس.

وأوضح الهاشمي، في بيان، أن المصابين ثلاثة مواطنين وآخر يحمل جنسية أفريقية، منوها أن منهم حالات خطرة.

يأتي ذلك بينما أعلنت عملية «بركان الغضب» إسقاط أكثر من 30 صاروخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة على «منازل المواطنين قبل قليل، وكانت هذه الصواريخ تستهدف محيط مطار معيتيقة ومنطقة عرادة في العاصمة طرابلس». و لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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