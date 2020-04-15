وزير «اقتصاد الموقتة»: السلع متوافرة وتكفي لمدة طويلة

وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر توفر السلع في المخازن، وأنها تكفي لمدة طويلة، موجها مراقبي الاقتصاد بجمع البيانات الخاصة بالجمعيات الاستهلاكية وأعداد المساهمين بها.

كما طالب المراقبين وصندوق موازنة الأسعار بموافاته بأسماء الجمعيات التي منح لها الإذن في حجز وتوزيع السلع منذ منتصف مارس الماضي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، قررت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة مد حظر التجول حتى 22 أبريل الجاري، وتحديد ساعات الحظر من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا.

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ويستثني القرار محلات بيع الإطارات والنضائد، ومحلات قطع غيار الآليات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن، مع استمرار حظر التنقل بين المدن والقرى باستثناء شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضراوات.