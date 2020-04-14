«داخلية الموقتة» تجدد حظر التجول لمدة أسبوع

الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الرائد مجدي العرفي. (داخلية الموقتة)

قال الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الرائد مجدي العرفي، إن وزارة الداخلية قررت تحديد ساعات حظر التجول حظرًا تامًا اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا ابتداءً من غد الأربعاء 15 أبريل وحتى 22 من أبريل.

وقال العرفي في بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك» إن القرار الجديد استثنى محلات بيع الإطارات والنضائد، ومحلات قطع غيار الآليات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن، مؤكدًا استمرار حظر التنقل بين المدن والقرى باستثناء شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضراوات خلال ساعات رفع الحظر، مع منح صلاحية التنقل بين المدن طيلة ساعات اليوم لسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية.

وأوضح أن القرار سمح لكل الأنشطة ذات العلاقة بالأمن الغذائي والدوائي بالعمل شريطة الحصول على إذن من الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات بعد تقديم ترخيص ساري المفعول، وما يفيد سداد الضرائب، وإقامة سارية المفعول للعمالة الأجنبية.

وشدد العرفي على استمرار العمل بجميع القرارات السابقة فيما يتعلق بتنظيم حظر التجول، فيما لم يرد بشأنه استثناء في هذا القرار.