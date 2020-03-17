8 دول والاتحاد الأوروبي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا لمواجهة «كورونا»

شعار سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا. (أرشيفية: صفحة السفارة على فيسبوك)

دعت ثماني دول والاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف الليبية إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، من أجل مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وطالبت سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى وزارة الخارجية التونسية، جميع أطراف الصراع الليبي بوقف النقل المستمر لجميع المعدات والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله الفيروس، حسب بيان نشره موقع السفارة الأميركية.

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وتابع البيان: «ندعم بقوة جهود السلطات الصحية الليبية في جميع أنحاء البلاد، ونحثها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم صحة ورفاهية جميع الليبيين». ونوه بأن مثل هذه الهدنة ستمكن المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر.

وأبدى أصحاب المبادرة أملهم في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات كلا الطرفين الليبيْين على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسَّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير الماضي، الذي تم التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، والعودة إلى الحوار السياسي.