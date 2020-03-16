سيالة: طلبنا مساعدة طبية من الصين لمواجهة «كورونا»

سيالة متحدثا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس 16 مارس 2020. (بوابة الوسط)

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة إن المجلس الرئاسي «طلب العون والمساعدة الطبية من الصين»، لمواجهة فيروس «كورونا»

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مؤتمر صحفي لحكومة الوفاق بشأن التطورات الأخيرة في البلاد مشترك، وذلك في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.

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وأضاف سيالة «أمرنا القنصليات بالتعامل مع الليبيين العالقين في الخارج». من جهته، قال وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق إن «دخول الليبيين إلى البلاد سيكون من خلال المعابر البرية فقط».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت تونس على لسان وزير النقل أنور معروف أن الحدود البرية التونسية مع ليبيا أُغلقت بسبب المخاوف من تفشي فيروس «كورونا».