المغرب: تعدد المبادرات لا يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية

وزير الخارجية المغربي متحدثا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المشري في الرباط. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، بالرباط، أن تعدد المبادرات «لا يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية، وإنما يسهم في تشتيت الجهود»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأوضح بوريطة خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري، أن المغرب «يعتبر أن التدخلات الخارجية غير قادرة على المساهمة في حل هذا المشكل»، مؤكدا «أن المملكة تؤمن بقدرة الليبيين على إيجاد حل لهذه الأزمة».

وأضاف أن المغرب «ليس ليس لديه أي أجندة أو مبادرة أو حل لليبيا، لأن المملكة تحدوها قناعة بأن المقاربة الواجب اعتمادها إزاء الأزمة الليبية يجب أن تستند إلى انخراط الليبيين أنفسهم، من خلال المؤسسات التي تم إحداثها عبر الاتفاق السياسي للصخيرات، باعتباره إطارا لإيجاد حل للمرحلة الانتقالية الكفيلة بأن تفضي إلى انتخابات تحسم مسألة الشرعية في ليبيا».

وأشار بوريطة إلى أن المغرب «يعتبر أن الحل العسكري للأزمة الليبية هو حل غير عملي»، مسجلا أن «المملكة مستعدة لمواكبة أي خطوة بناءة تأتي من الليبيين، قائمة على الحوار والحلول السياسية وتغليب مصلحة الشعب الليبي».

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وأوضح بوريطة أن مباحثاته مع رئيس المجلس الأعلى للدولة «شكلت مناسبة للتأكيد على الموقف الثابت للمغرب بخصوص هذا الملف، كما حدده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو موقف نابع من قناعة أن أول من يعاني مما يقع في ليبيا هم الليبيون أنفسهم»،

وذكر وزير الخارجية المغربي بأن هذا اللقاء يندرج في إطار التواصل المستمر مع جميع الأطراف الليبية، وكذلك في إطار الموقف المبدئي للمملكة المغربية بالوقوف إلى جانب كل الليببيين، لما فيه من مصلحة ليبيا أولا وأخيرا.

وأعرب بوريطة «عن أسفه لهذا الوضع الذي طال أمده ويتسبب في انعكاسات وخيمة على الشعب الليبي»، مؤكدا أن الحفاظ على المصلحة الوطنية لليبيا «أمر ضروري» وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية.