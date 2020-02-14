مقتل مواطن خمسيني بسبب قذيفة عشوائية على منطقة الباعيش في طرابلس

قتل المواطن ختار سالم هدية، اليوم الجمعة، إثر قذيفة عشوائية سقطت على مزرعته في منطقة الباعيش بطرابلس.

وبحسب مستشار وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، فإن جثمان القتيل الذي يبلغ من العمر خمسين عاما، متواجد بدار الرحمة بمستشفى الطبي.