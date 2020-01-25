«صحة الوفاق»: قصف على منطقة شرفة الملاحة ووقوع إصابات
القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 25 يناير 2020, 09:41 مساء
أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن جهاز الإسعاف والطوارئ وصلته إشارة الآن بإصابة عدد من المدنيين في قصف على منطقة شرفة الملاحة، وإلى الآن لا توجد إحصاءات بأعدادهم.
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