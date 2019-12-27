استكمال مراجعة وتدقيق الملاك الوظيفي في مراقبة أوباري

جانب من أعمال مراجعة وتدقيق الملاك الوظيفي في مراقبة أوباري، 27 ديسمبر 2019. (تعليم الوفاق).

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، مواصلة أعمال مراجعة وتدقيق الملاك الوظيفي في مراقبة أوباري.

وقالت الوزارة في بيان إن اللجنة المكلفة بهذا الشأن تتكون من مدير مكتب التفتيش التربوي رئيسًا، وعضوية مكاتب التعليم الأساسي والثانوي والتوثيق والمعلومات وقسم المتابعة وتقييم الأداء، لافتة إلى أن عدد المدارس التابعة لمراقبة أوباري يصل إلى 16 مدرسة و3 رياض أطفال.

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وأشار مراقب تعليم أوباري، عبدالرزاق حسن، إلى أن ملاك المؤسسات التعليمية سيكون جاهزًا في الموعد المحدد من قبل الوزارة، مؤكدًا أن العملية التعليمية تسير بشكل جيد رغم كل الصعوبات.

وكان وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، محمد عماري زايد، ناقش في 16 ديسمبر الجاري، مع مراقبي التعليم ببلديات زوارة وسرت والجميل والقلعة وسوق الجمعة والزاوية الغرب والرحيبات، سير العملية التعليمية بالمؤسسات التابعة لهم، والمشكلات والصعوبات التي تواجههم في أداء أعمالهم، وشدد على ضرورة «تنفيذ الملاك الوظيفي للعام الدراسي الحالي في الموعد المحدد».