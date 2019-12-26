«الإسعاف»: إصابة مدنيين في غارة على الزاوية

صورة متداولة لصيدلية في الزاوية بعد تعرضها للقصف، 26 ديسمبر 2019، (الإنترنت)

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ أن غارة جوية أصابت صيدلية قرب سرية الفاروق في مدينة الزاوية، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وقالت صفحة «عملية بركان الغضب»، إن «الطيران الحربي التابع للقيادة العامة استهدف صيدلية و محال تجارية في الزاوية»، مشيرة إلى أن تقارير أولية تفيد بـ«سقوط ضحايا و جرحى بينهم نساء و أطفال».

وقال شهود عيان إن ثلاث ضربات استهدفت مقر السرية التابعة لـ«غرفة ثوار الزاوية» في مدخل الزاوية غرب العاصمة طرابلس، كما سقطت قذيفة جنوب المدينة.

ويقع مقر السرية في مزرعة اللواء المهدي العربي سابقا، بجانب كلية النفط والغاز ومستشفى الزاوية.

سيارة احترقت جراء القصف

محل تعرض لأضرار

جانب آخر من الأضرار