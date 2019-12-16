لجنة حقوق الإنسان بليبيا تطالب داخلية الوفاق بالتحرك لكشف مصير الصحفي رضا البوم

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بطرابلس، بسرعة التحرك لكشف مصير رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، الصحفي رضا الهادي فحيل البوم، وضمان إطلاق سراحه، وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وانقطع الاتصال بالصحفي الليبي رضا الهادي فحيل البوم، فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي الليلة الماضية، قادمًا من تونس.

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ بخصوص واقعة اختفاء واختطاف رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، الصحفي رضا الهادي فحيل البوم، والذي انقطع به الاتصال، فور وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي أمس الأول، قادمًا من تونس على متن الخطوط الجوية الإفريقية على تمام الساعة 11 ليلاً.

وحملت اللجنة الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامته وحياته.

وقال أصدقاء للصحفي، في الساعات الأولى من صباح أمس، إنهم فقدوا الاتصال به أمس فور وصوله الساعة 11 ليلاً، إلى مطار معيتيقة، قادمًا من تونس.

انقطاع الاتصال بالصحفي فحيل البوم فور وصوله إلى مطار معيتيقة

ورضا الهادي فحيل البوم ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ورصد خطاب الكراهية، نال جوائز في مجال الصحافة الاستقصائية. وهو عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية، بجامعة الزاوية.

كما طالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والأجهزة الأمنية ومديرية الأمن الوطني بطرابلس، بضبط الأمن ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم وتقديمهم للعدالة، وضمان سلامة وحماية وأمن المواطنين وممتلكاتهم، وفق البيان.