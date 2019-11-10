حالتا اشتباه وإصابة بالملاريا في إدري وعميد البلدية يخشى انتشار المرض

مركز سبها الطبي (أرشيفية: إنترنت)

أكد عميد بلدية إدري، إبراهيم الغول، اكتشاف حالة ملاريا في منطقة «ونزريك» لسيدة تبلغ من العمر 40 عاما، مشيرا إلى أنه فور اكتشاف إصابتها بالملاريا جرى نقلها إلى دولة تونس من قبل أسرتها لتلقي العلاج.

وأضاف الغول، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أن هناك حالة اشتباه في إصابة سيدة (65 عاما) من العائلة نفسها بالملاريا، لافتا إلى أنها «موجودة حاليا في مركز سبها»؛ لوجود فريق متخصص به لمكافحة الأمراض السارية.

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وأعرب الغول عن تخوفه من انتشار هذا المرض، وخاصة أن البعوضة الناقلة له تعيش في مستنقعات المياه العذبة وتنشط في فترة النهار، موضحا أن المنطقة بها ثلاثة مستنقعات مياه عذبة أحدها قرب مدرسة بها 550 طالبا.

وأوضح عميد البلدية، أنه جرى مخاطبة وزارتي الحكم المحلي في الحكومتين «الوفاق والموقتة»، عن طريق مديري مكاتب الوزراء وإبلاغهم بالحالة، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للإدارات المحلية يتواصل معهم بالخصوص.