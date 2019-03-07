إصابة طفلة ليبية بـ«الملاريا» بطرابلس يثير قلق مركز مكافحة الأمراض

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 07 مارس 2019, 02:28 صباحا

أثار إصابة طفلة ليبية بمرض «الملاريا» في بلدية أبوسليم بطرابلس قلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي اتخذ  الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتشار المرض في البلدية المذكورة.

وقال المكتب الإعلامي بالمركز الخميس إن «مختبر أبحاث الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد إصابة طفلة من سكان بلدية أبوسليم بمرض الملاريا».

وأضاف:«تبلغ الطفلة من العمر 4 اشهر وليس لها ولا لعائلتها أي تاريخ سفر لأي منطقة موبوءة».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عقد اجتماعا ناقش فيه تقصي سبب حدوث الإصابة أو العدوى والأماكن المحتملة التي قد تكون تمت فيها الإصابة وكذلك محاولة معرفة الأسباب البيئية التي ساهمت في رجوع المرض لليبيا.

كما ناقش الاجتماع ضرورة القيام بمسح طبي طارئ لمراكز إيواء الهجرة غير الشرعية لتقصي وجود حالات حاملة للمرض من الجنسيات المختلفة وكذلك ضمان عدم تسرب أي أمراض معدية أخرى.

كما يخطط المركز الوطني للقيام بحملات مكافحة للبعوض وذلك وفقا لنتائج المسح لنواقل الأمراض بمكب للنفايات ومحطة معالجة مجاري الصرف الصحي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
البعثة الأممية: مقتل وإصابة 21 شخصًا جراء أعمال عنف في ليبيىا خلال يناير
ليبيا
شروط «مهينة» من ميسي للعب أمام منتخب المغرب
رياضة عالمية
وقف بث أغاني مايكل جاكسون في كيبيك
ثقافة وفن
أياكس يزيح ريال مدريد عن عرش أوروبا
رياضة عالمية
عائلة وزير الداخلية السابق عمر السنكي تجدد الدعوة لإطلاقه
ليبيا
معيتيق يبحث مع «ميلانيزي» فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي
ليبيا
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات الأكثر عرضة للسرقة