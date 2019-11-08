وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن الاستغناء عن اتفاق الهجرة مع ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، (الإنترنت: أرشيفية)

جدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، تأكيده دعم أغلبية الحكومة الإيطالية للاتفاق الموقع مع حكومة الوفاق بشأن الهجرة، واصفا إياه بـ«الحاجز الذي لا يمكن الاستغناء عنه ضد ظاهرة الاتجار بالبشر».

وأضاف دي مايو أن «مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا (في هذا الشأن) أسهمت في احتواء ظاهرة الاتجار بالبشر»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، اليوم الجمعة.

ونوه دي مايو بأن الحكومة الإيطالية «ملتزمة بالعمل على تحسين شروط الاتفاقية، خصوصا في ما يتعلق بمراقبة وحماية حقوق المهاجرين على الأراضي الليبية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة».

وسبق أن أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، تراجع تدفقات الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا بنسبة 97%.

وقالت لامورجيزي، في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق بشأن المهاجرين الثلاثاء الماضي، أن «المبادرات المنصوص عليها في المذكرة قد تطورت تدريجيا، وبالتوازي مع ذلك، تراجعت المعطيات الخاصة بتدفقات الهجرة المغادرة من على السواحل الليبية».