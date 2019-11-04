المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 12:38 صباحا
الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت).

قالت الناطق الرسمي باسم الجيش التابع للقيادة العامة أحمد المسماري، إن قواته الجوية نفذت ضربة جوية مزدوجة على «القسم العسكري» بمطار معيتيقة الجوي و«الكلية الجوية بمصراتة».

ولفت المسماري، في بيان اليوم، أن «الضربة الجوية استهداف دشم المليشيات الإرهابية»، من خلال «المعلومات المتوفرة من أجهزه الاستخبارات التابعة لقواتنا المسلحة».

وتابع أن «هذه الأماكن تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة UAV وم/ط، وتخزين صواريخها».

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ولفت إلى أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها «بكل دقة»، و«دمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100%»، وفق قوله.

وأعلن مكتب الإعلام الحربي التابع لعملية بركان الغضب أمس الأحد، تعرض «مطار معيتيقة لقصف جوي الآن».

ولم يتسنَ التعرف على تفاصيل عملية القصف والجهة المنفذة له.

وتعرض المطار لأكثر من 20 هجومًا منذ بدء حرب العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي.

يأتي ذلك بعدما أعلن وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق، الأسبوع الماضي استئناف حركة الطيران بالمطار بعد إغلاقه إثر تعرضه لغارات بصفة متكررة، وذلك في حضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

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