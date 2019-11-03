صنع الله يناقش آليات زيادة القدرة الإنتاجية لـ6 شركات تابعة لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 11:18 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، مع رؤساء 6 شركات تابعة, 3 نوفمبر 2019 (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، زيادة القدرة الإنتاجية لشركات الخليج، وسرت، والواحة، وأكاكوس، والهروج، ونفوسة، وزلاف التابعة للمؤسسة.

وأوضح بيان للمؤسسة الوطنية للنفط اليوم، أن صنع الله ناقش خلال الاجتماع مع رؤساء لجان الإدارة بهذه الشركات، آليات تنفيذ خطة زيادة القدرة الإنتاجية، والمتابعة الدقيقة للبرامج المقترحة للميزانية الاستثنائية المعتمدة.

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وأعطى صنع الله توجيهات لهذه الشركات للعمل على تنفيذ برامج رفع القدرة الإنتاجية من خلال الحفر التطويري وصيانة الآبار، فضلا عن المشاريع الجديدة لشركتي نفوسة وزلاف والمستهدفة خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2020.

وأكد صنع الله لرؤساء هذه الشركات أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا، بهذا البرنامج، وكلَّفت لجنة فنية ومالية لمتابعة برنامج التنفيذ، وتقديم التقارير ذات العلاقة في حينها للمؤسسة وجهات الاختصاص.

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