سلامة: قمة مجموعة السبع شهدت تطورا مشجعا بشأن الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 11:14 صباحا
المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، 21 أغسطس 2019، (موقع إندبندنت المالطي)

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن «تطورا مشجعا حدث في قمة الدول السبع الصناعية» بشأن الأزمة الليبية.

وحظيت الأزمة الليبية بنصيب من المناقشات خلال القمة، تمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة الأطراف المعنية على المستويين المحلي والإقليمي، دون دعوة واضحة لوقف الحرب، ما يعد تدويرًا لمقترح سلامة، الذي طرحه بالتزامن مع هدنة عيد الأضحى.

وجدد بيان صادر عن القمة، دعم «الهدنة التي قد تمكن من وقف دائم لإطلاق النار، والحل السياسي كضامن للاستقرار في ليبيا، ومجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي- ليبي».

ووصف سلامة ما صدر عن القمة بـ«التطور الإيجابي»؛ الذي يهدف إلى «ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية، يسمح للإخوة الليبيين بأن يستعيدوا عافيتهم»، معقبا: «ويمكن الدول المجاورة، وتونس على رأسها، من الاستفادة من الاستقرار في ليبيا»، وذلك في تصريحات له عقب لقائه الرئيس التونسي الموقت محمد الناصر، نشرها اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

اقرأ أيضا: «قمة السبعة» تعيد تدوير مقترح سلامة لحل الأزمة الليبية

من جانبه، أعرب الناصر عن تقديره لجهود سلامة، ومبادراته من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية، مؤكدا أن تونس ستواصل دعم وتأييد خطته في ليبيا؛ بما يسمح بحقن دماء الليبيين، والعودة إلى طاولة المفاوضات، واستئناف العملية السياسية؛ لتستعيد ليبيا مكانتها الطبيعية، ويعود الاستقرار إلى المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة يعرض على رئيس تونس محاولات «ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية»
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
إما حكومة جديدة أو انتخابات..يوم حاسم في المشهد السياسي الإيطالي
دولى
بعد تقديم استقالته.. الفوناس يكشف كواليس مثيرة حول الوضع في «الأولمبية»
رياضة محلية
حظر بيع الفيلة البرية لحدائق الحيوان يثير جدلا
دولى
رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العمل ليلا يزيد خطـر الإصابة بالسرطان