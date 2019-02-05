عقوب يطالب مديرو المستشفيات بإجراءات رادعة ضد المتغيبين عن العمل

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 09:55 مساء
الوكيل العام لوزارة الصحة بالحكومة الموقت، الدكتور سعد عقوب. (الإنترنت)

طالب الوكيل العام لوزارة الصحة بالحكومة الموقت، الدكتور سعد عقوب مديرو المستشفيات العامة والتعليمية والقروية بإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المتغيبين عن العمل من الإداريين والعناصر الطبية والمساعدة.

وشدد عقوب في خطاب وجهه إلى مديري المستشفيات نشرته وزارة الصحة بالكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية للعناصرالطبية والطبية المساعدة.

وتعهد عقوب باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا حيال مديري المستشفيات الذين يثبت عدم اتخاذهم أي عقوبات ضد المتغيبين وغير الملتزمين في أعمالهم وفق ما تنص عليه التشريعات النافذة بالخصوص.

وقال «تلقينا العديد من الشكاوى بخصوص ترك بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة لمقر عملهم أثناء فترة الدوام الرسمي وتواجدهم بالمرافق الصحية الخاصة ما يؤثر سلبا على المريض النزيل والمتردد على المستشفى ويعد مخالفا للقوانين واللوائح».

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