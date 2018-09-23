شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي

المندوب السابق لليبيا لدى الأمم المتحدة ووزير خارجيتها الأسبق عبدالرحمن شلقم . (بوابة الوسط)

نفى المندوب السابق لليبيا لدى الأمم المتحدة ووزير خارجيتها الأسبق عبدالرحمن شلقم أي علم له بحصول الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي على تمويل ليبي خلال حملته الانتخابية العام 2007.

وكشفت جريدة «لوجورنال ديديمانش» الفرنسية الصادرة الأحد في باريس أن المحققين الفرنسيين استمعوا إلى شلقم في مقر إقامته في روما يوم 23 مارس الماضي حول هذه المسألة، ولكن فحوى ما جرى لم يجر تسربيه سوى الآن.

ونفى شلقم أي تورط في أي تمويل لساركوزي، وناقض بذلك تصريحات عدد من كبار المسؤولين الليبيين السابقين.

وقال شلقم للمحققين «لم أعلم قط بأي تمويل لصالح الحملة الانتخابية لساركوزي»، وأضاف «لو حصل ذلك لجرى إبلاغي، ولو بطريقة غير رسمية نظرًا لاتصالاتي اليومية مع المعنيين».