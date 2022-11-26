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انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 05:47 مساء
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
مباراة أساريا والمدينة. (صورة مثبتة من الفيديو)
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فاز فريق أساريا بهدفين على المدينة خلال مباراة تبثها قناة الوسط «WTV» ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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المدينة × أساريا - ملعب الجميل - Wtv2
التردد: Wtv1 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: Wtv2 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

بثت قناة الوسط «WTV» مباراة أساريا رابع المجموعة الثانية بخمس نقاط من أربع مباريات، قبل أن يرفع رصيده إلى ثماني نقاط مع المدينة سابع المجموعة بثلاث نقاط من أربع مباريات ليبقى بالرصيد نفسه.

وتقام غدًا الأحد على ملعب مدينة الخمس مواجهة بين أبوسليم ثاني المجموعة الثانية بثماني نقاط من أربع مباريات، ويحل ضيفًا على فريق الخمس عاشر المجموعة بنقطة واحدة من أربع مباريات.

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