الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تُوِّج الأهلي بنغازي بطلًا لكأس السوبر في كرة السلة، بعد فوزه أمس الجمعة على الأهلي طرابلس، بفارق سلتين، في المباراة التي جرت بينهما بالقاعة الكبرى بطرابلس، وأدارها ثلاثي التحكيم، عبدالعزيز الماقوري وإبراهيم الشوشان وأيمن الشوشان.

- النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما»

سير المباراة

الربع الأول كان التفوق فيه للأهلي طرابلس، بفارق نصف سلة (15-14)، والربع الثاني كانت الأفضلية للأهلي بنغازي الذي أنهاه لصالحه (17-11)، ليتقدم الأهلى بنغازي بفارق سبع نقاط (31-26)، والربع الثالث كان التفوق للأهلي طرابلس (25-18)، لينتهي الربع الثالث بالتعادل بين الفريقين (51-51)، وتواصلت الإثارة والتشويق في الربع الرابع الذي انتهى بفارق سلتين للأهلي بنغازي (4 نقاط) (19-15)، قبل أن تنتهي المباراة لصالح الأهلي بنغازي بنتيجة (70-66).

تتويج الأهلي بنغازي بسوبر السلة. (فيسبوك)

تتويج الأهلي بنغازي بسوبر السلة. (فيسبوك)