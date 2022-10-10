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النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة اليد «تحت 20 عاما»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 10 أكتوبر 2022, 05:15 مساء
النصر يتوج ببطولة كأس ليبيا لكرة اليد «تحت 20 عاما»
تتويج النصر ببطولة كأس ليبيا لكرة اليد. (فيسبوك)
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توج أمس الأحد النصر ببطولة كأس ليبيا لكرة اليد «تحت 20 عاما»، بعد فوزه في المباراة النهائية على الشباب في المباراة التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

سير المباراة
الربعان الأول والثاني كانت الأفضلية فيهما للنصر الذي أنهاهما لصالحه (21-15، 19-18) ليتقدم النصر، وفي الربع الثالث كان متكافئا وانتهى للنصر (19-18)، أما الربع الرابع انتهى للشباب (19-15)، لتنتهي المباراة للنصر بفارق خمس سلات (75-65)، وبهذا الفوز تُوج النصر هذا الموسم ببطولة دوري وكأس ليبيا لكرة السلة «تحت 20 عاما».

حكام المباراة
أدار المباراة ثلاثي التحكيم عبدالعزيز الماقوري حكما أول وإبراهيم البرعصي حكما ثانيا ومحمد بن صريتي حكما ثالثا، وحكام الطاولة المسجل حميد الحمري والمسجل الإلكتروني علي بوتركية والميقاتي علي بوهديمة وميقاتي 24 ثانية عادل الورفلي وراقبها أحمد البرعصي.

تتويج النصر ببطولة كأس ليبيا لكرة اليد. (فيسبوك)
تتويج النصر ببطولة كأس ليبيا لكرة اليد. (فيسبوك)
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