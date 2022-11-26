«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، فعلى ملعب أجدابيا يحل الأهلي بنغازي متصدر المجموعة الأولى بثماني نقاط من أربع مباريات ضيفًا على التعاون ثامن المجموعة بنقطتين من أربع مباريات.

وعلى ملعب الجميل، أساريا رابع المجموعة الثانية بخمس نقاط من أربع مباريات يلتقي المدينة سابع المجموعة بثلاث نقاط من أربع مباريات.

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يقام غدًا الأحد على ملعب مدينة الخمس مواجهة بين أبوسليم ثاني المجموعة الثانية بثماني نقاط من أربع مباريات، ويحل ضيفًا على فريق الخمس عاشر المجموعة بنقطة واحدة من أربع مباريات.

التحدي يلتقي الصداقة

الإثنين على ملعب بنينا ببنغازي، التحدي عاشر المجموعة الأولى بنقطة واحدة يلتقي الصداقة خامس المجموعة بأربع نقاط، وعلى ملعب البيضاء النصر ثاني المجموعة الأولى بثماني نقاط من أربع مباريات يحل ضيفًا على الأخضر متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة تسع نقاط من ثلاث مباريات.

وعلى ملعب مدينة الزاوية، الأولمبي ثامن المجموعة الثانية بثلاث نقاط يستضيف الأهلي طرابلس رابع المجموعة بـ6 نقاط من ثلاث مباريات، وعلى ملعب أبوسليم المحلة بثلاث نقاط من أربع مباريات يواجه الاتحاد المصراتي بنقطة واحدة من أربع مباريات.

ويشهد الثلاثاء على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء مباراة شباب الجبل بثلاث نقاط من أربع مباريات مع دارنس بخمس نقاط من أربع مباريات.