Atwasat

رغم فوزه بثلاثية.. الأهلي طرابلس يودع «دوري الأبطال»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 15 أكتوبر 2022, 09:32 مساء
رغم فوزه بثلاثية.. الأهلي طرابلس يودع «دوري الأبطال»
مباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

تأهل المريخ السوداني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق الأهلي طرابلس بأفضلية الهدف خارج الديار.

ورغم فوز الأهلي طرابلس بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا، إلا أن الفريق السوداني صعد بأفضلية الهدف خارج الديار بعدما حقق الفوز على أرضه بثنائية نظيفة قبل أسبوع.

وبدأ الأهلى طرابلس بضغط متواصل وأهدر عدة فرص، لكن رمضان عجب خطف التقدم للفريق السوداني من علامة الجزاء. وعادل محمد المنير الكفة للأهلي طرابلس في الدقيقة 37، فيما تكفل نورالدين القليب في الدقيقة 64 بقلب الطاولة على الفريق السوداني منهيًا الشوط الأولى بتقدم أصحاب الأرض.

واستطاع الأهلى طرابلس تسجيل هدفه الثالث في الشوط الثاني وكان قريبًا من تخطي المريخ والوصول إلى دور المجموعات عندما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 84 لكن المحترف المالي إبراهيمي ناندي أهدرها.

وبهذه النتيجة، يغادر الأهلي طرابلس دوري الأبطال إلى دور 16 مكرر من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وبدأ الأهلي طرابلس المباراة بتشكيل مكون من محمد نشنوش في حراسة المرمى، ومحمد منير وعلاء القجدار، وأحمد التربي، وعبدالله الشريف، وعلي أبوعرقوب، وأيوب عياد، وإبراهيمي ناندي، ومحسن متولي، ونورالدين القليب، وأنيس السلتوا.

وأجرى المدرب خمس تبديلات خلال الشوط الثاني، حيث دفع بكل من صالح الطاهر، وعبدالله العرفي، ومحمد الطبال، وياسين الشماخي، ومحمد الغنودي بدلًا عن عبدالله الشريف، ومحسن متولي، ونورالدين القليب، وأنيس السلتوا، و إبراهيمي ناندي.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض النتائج

أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض النتائج
شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا

شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا
شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا

شاهد: الرئيس التركي يعلن ارتفاع حصيلة انفجار منجم للفحم إلى 41 قتيلا
«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء
«أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري

«أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري
«اقتصاد بلس»: إعلام إيطالي.. أردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة

«اقتصاد بلس»: إعلام إيطالي.. أردوغان يعزز قبضته على ليبيا عبر حماية الدبيبة
«هنا ليبيا»: طرق تقليدية للإسعاف من لدغات العقارب

«هنا ليبيا»: طرق تقليدية للإسعاف من لدغات العقارب
«في التسعين» .. يكشف رُزنامة دورينا والموقف من عودة الجماهير

«في التسعين» .. يكشف رُزنامة دورينا والموقف من عودة الجماهير
الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت

الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت
إنشاء طريق بمدينة ودان باستخدام مواد صديقة للبيئة

إنشاء طريق بمدينة ودان باستخدام مواد صديقة للبيئة
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟

إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير ...
في اليوم العالمي.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين

في اليوم العالمي.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين
باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات

باكستان تحتاج أكثر من 16 مليار دولار لمعالجة الدمار الناجم عن الفيضانات
مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها

مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟

كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
أثار دهشة علماء الفلك.. رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على الإطلاق

أثار دهشة علماء الفلك.. رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على الإطلاق
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري الأبطال.. السبت
الأهلي طرابلس يبحث عن الذات أمام المريخ السوداني في دوري ...
نادي خالد بن الوليد يتوج بكأس وذهبية دوري السلة تحت 18 عاما (صور)
نادي خالد بن الوليد يتوج بكأس وذهبية دوري السلة تحت 18 عاما (صور)
24 فريقا في بطولة «النواحي الأربع» لكرة القدم
24 فريقا في بطولة «النواحي الأربع» لكرة القدم
أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض النتائج
أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري ......
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر
قرعة «شان 2023».. ليبيا في المجموعة الأولى مع الجزائر...
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة
الليبي جمال بنور يقود الكوكب السعودي إلى نتائج مميزة...
المزيد
رغم فوزه بثلاثية.. الأهلي طرابلس يودع «دوري الأبطال»
رغم فوزه بثلاثية.. الأهلي طرابلس يودع «دوري الأبطال»...
اتحاد الكرة الليبي يعتمد 17 ملعبا للدوري الممتاز في الموسم الجديد
اتحاد الكرة الليبي يعتمد 17 ملعبا للدوري الممتاز في الموسم ......
اتحاد الملاكمة يقيم بطولة تنشيطية للناشئين
اتحاد الملاكمة يقيم بطولة تنشيطية للناشئين...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري ......
أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» تستعرض النتائج
أدهم فوزي يتوج بكأس وذهبية شطرنج الخياري.. و«بوابة الوسط» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط