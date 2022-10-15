رغم فوزه بثلاثية.. الأهلي طرابلس يودع «دوري الأبطال»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل المريخ السوداني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على فريق الأهلي طرابلس بأفضلية الهدف خارج الديار.

ورغم فوز الأهلي طرابلس بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا، إلا أن الفريق السوداني صعد بأفضلية الهدف خارج الديار بعدما حقق الفوز على أرضه بثنائية نظيفة قبل أسبوع.

وبدأ الأهلى طرابلس بضغط متواصل وأهدر عدة فرص، لكن رمضان عجب خطف التقدم للفريق السوداني من علامة الجزاء. وعادل محمد المنير الكفة للأهلي طرابلس في الدقيقة 37، فيما تكفل نورالدين القليب في الدقيقة 64 بقلب الطاولة على الفريق السوداني منهيًا الشوط الأولى بتقدم أصحاب الأرض.

واستطاع الأهلى طرابلس تسجيل هدفه الثالث في الشوط الثاني وكان قريبًا من تخطي المريخ والوصول إلى دور المجموعات عندما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 84 لكن المحترف المالي إبراهيمي ناندي أهدرها.

وبهذه النتيجة، يغادر الأهلي طرابلس دوري الأبطال إلى دور 16 مكرر من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وبدأ الأهلي طرابلس المباراة بتشكيل مكون من محمد نشنوش في حراسة المرمى، ومحمد منير وعلاء القجدار، وأحمد التربي، وعبدالله الشريف، وعلي أبوعرقوب، وأيوب عياد، وإبراهيمي ناندي، ومحسن متولي، ونورالدين القليب، وأنيس السلتوا.

وأجرى المدرب خمس تبديلات خلال الشوط الثاني، حيث دفع بكل من صالح الطاهر، وعبدالله العرفي، ومحمد الطبال، وياسين الشماخي، ومحمد الغنودي بدلًا عن عبدالله الشريف، ومحسن متولي، ونورالدين القليب، وأنيس السلتوا، و إبراهيمي ناندي.