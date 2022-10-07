Atwasat

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 07:48 مساء
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني
أزاد عبدالباسط تقدم حلقة برنامج «Var Studio» لقناة «الوسط» (WTV) مع الضيف الحكم الدولي التونسي السابق سليم بلخواص. (فناة الوسط)
alwasat radio

يناقش برنامج «Var Studio»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت، أبرز الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مساء اليوم الجمعة مواجهة الذهاب بتفوق المريخ 2-0 في المباراة التي جرت بملعب «شكيان الأبيض» بالخرطوم.

ويستضيف برنامج «ڤار استديو»، الذي يقدمه أزاد عبدالباسط، الحكم الدولي التونسي السابق سليم بلخواص.

لمشاهدة حلقة «ڤار استديو» عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
احتفالا بذكرى المولد النبوي.. المزوغي في ضيافة بيت الشعر بالقيروان

احتفالا بذكرى المولد النبوي.. المزوغي في ضيافة بيت الشعر بالقيروان
الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»

الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا

بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا
المواطنون الأميركيون يدعمون الدبلوماسية النووية مع إيران

المواطنون الأميركيون يدعمون الدبلوماسية النووية مع إيران
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي

ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
«شماغ المشجعين» في مونديال 2022 .. العالم يكتسي زيًا عربيًا بأفكار فرنسية

«شماغ المشجعين» في مونديال 2022 .. العالم يكتسي زيًا عربيًا بأفكار فرنسية
ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز

ماكرون يقود حملة لإقناع زعماء أوروبا بتحديد سقف مشترك لأسعار الغاز
قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي

قادة 44 دولة يجتمعون في التشيك لمواجهة الرئيس الروسي
حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي

حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي
تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية

تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية
شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال

انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد في ليلة دوري الأبطال
الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا

الدبيبة يشرح بنود مذكرة التفاهم مع تركيا
الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية

إيقاف تعديات مجموعة مسلحة على قطعة أرض ملك مواطن بمنطقة الكريمية
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى الخرطوم عبر طائرة خاصة لاستكمال منافسات دوري الأبطال
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى الخرطوم عبر طائرة خاصة لاستكمال ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آراء حول مداخلة وزير الرياضة
حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي
حكم أوغندي يفصل بين النصر وكيغالي الرواندي
«المسابقات» تصدر جدول مباريات ربع نهائي كأس ليبيا
«المسابقات» تصدر جدول مباريات ربع نهائي كأس ليبيا
بعثة أهلي طرابلس تصل الخرطوم لمواجهة المريخ ببطولة أفريقيا
بعثة أهلي طرابلس تصل الخرطوم لمواجهة المريخ ببطولة أفريقيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري ......
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري ......
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا
الأولمبي الليبي يفوز برباعية في شباك رواندا...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في ......
المزيد
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ ......
بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا
بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 ......
بعثة أهلي طرابلس تصل الخرطوم لمواجهة المريخ ببطولة أفريقيا
بعثة أهلي طرابلس تصل الخرطوم لمواجهة المريخ ببطولة أفريقيا...
«المسابقات» تصدر جدول مباريات ربع نهائي كأس ليبيا
«المسابقات» تصدر جدول مباريات ربع نهائي كأس ليبيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط