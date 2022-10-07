برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «Var Studio»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت، أبرز الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مساء اليوم الجمعة مواجهة الذهاب بتفوق المريخ 2-0 في المباراة التي جرت بملعب «شكيان الأبيض» بالخرطوم.

ويستضيف برنامج «ڤار استديو»، الذي يقدمه أزاد عبدالباسط، الحكم الدولي التونسي السابق سليم بلخواص.

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