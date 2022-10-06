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بعثة أهلي طرابلس تصل الخرطوم لمواجهة المريخ ببطولة أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 06 أكتوبر 2022, 10:10 مساء
بعثة أهلي طرابلس تصل الخرطوم لمواجهة المريخ ببطولة أفريقيا
بعثة أهلي طرابلس لدى وصولها الخرطوم، الخميس 6 أكتوبر 2022 (بوابة الوسط)
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وصلت بعثة أهلي طرابلس إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في رحلة مباشرة على متن طائرة خاصة استغرقت أربع ساعات؛ لخوض مباراة الذهاب بدوري أبطال أفريقيا أمام فريق المريخ.

وستجرى المباراة بملعب شكيان الأبيض بالخرطوم في تمام الساعة الرابعة غدا الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 بالبطولة الأفريقية.

- بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى الخرطوم عبر طائرة خاصة لاستكمال منافسات دوري الأبطال

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لإدارة مباراة الأهلي طرابلس ومضيفه المريخ السوداني طاقم تحكيم بورنديًا بقيادة باسيفيك نيمانا.

وستقام مباراة الإياب في ملعب شهداء بنينا بعد أسبوع، حيث يسعى فريق أهلي طرابلس لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب لضمان التأهل إلى دوري المجموعات.

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