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بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى الخرطوم عبر طائرة خاصة لاستكمال منافسات دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 06:35 مساء
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى الخرطوم عبر طائرة خاصة لاستكمال منافسات دوري الأبطال
تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تغادر صباح غدٍ الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف بعثة فريق الأهلي طرابلس متجهة إلى العاصمة السودانية الخرطوم في رحلة مباشرة على متن طائرة خاصة لخوض جولة جديدة بدوري أبطال أفريقيا.

الرحلة تستغرق أربع ساعات طيران، وذلك لملاقاة فريق المريخ السوداني في دوري الأبطال والتي ستكون بملعب شكيان الأبيض بالخرطوم في تمام الساعة الرابعة بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32.

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مباراة الإياب ستكون في ملعب شهداء بنينا بعد أسبوع واحد من مباراة الذهاب، ويطمح فريق الأهلي طرابلس للعودة بنتيجة إيجابية تسهل مأموريته في مباراة العودة للتأهل لدوري المجموعات ببطولة رابطة الأبطال.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لإدارة مباراة الأهلي طرابلس ومضيفه المريخ السوداني طاقم تحكيم بورنديًا بقيادة باسيفيك نيمانا.

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