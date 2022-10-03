اتحاد الفروسية يتولى الإشراف المباشر على المدارس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، القرار رقم 133 بشأن إعادة تنظيم مدارس الفروسية، وجاء في مادته الأولى «يتولى الاتحاد الليبي للفروسية الإشراف المباشر على مدارس الفروسية والأندية التابعة للجنة الأولمبية الليبية على مستوى ليبيا إداريًا وفنيًا».

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أيضًا من بين المهام إصدار القرارات المنظمة لسير العمل بها بما في ذلك الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي الخاص بها.

وفي المادة الثانية يتولى الاتحاد الليبي للفروسية تدبير المخصصات المالية لمدارس الفروسية المشار إليها في المادة السابقة في حدود مخصصات تسييرية يقررها سنويًا، ووفقًا للإجراءات المعمول بها بتغطية التكاليف بالقدر الذي يخصها.

وفي مادته الثالثة يلغى كل حكم يخالف هذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

منافسات الفروسية. (أرشيفية : الإنترنت)