الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» ينظم بطولة دولية كبرى وسط غياب الدعم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علمت «بوابة الوسط» أن الاتحاد الليبي للتايكواندو المعروف بمسمى «ITF» المتأسس حديثًا منذ عامين حدد الموعد النهائي للبطولة الدولية الكبرى للأندية التي ستقام بمدينة طرابلس خلال يونيو المقبل.

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وستقام البطولة بمشاركة 15 دولة وأندية عربية ودولية، حيث أكدت أندية روسية وأسترالية مشاركتها في البطولة التي ستكون حدثًا كبيرًا كما أكدت أكثر من 5 دول عربية مشاركتها في البطولة.

وكانت وزارة الرياضة أكدت موافقتها على تنظيم البطولة دون تقديم الدعم المالي لها وتكون على حساب اتحاد اللعبة.

يذكر أن اتحاد «ITF» غير اتحاد التايكواندو «WTF» وهو اتحاد قديم وله أكثر من أربعين عاما.

شعار الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF». (فيسبوك)