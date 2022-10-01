الشقمان لـ«بوابة الوسط»: الاهتمام بمدربي الفئات السنية أمر واجب على اتحاد الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب المدرب ناجي الشقمان المتخصص في تدريب الفئات السنية بوضع معايير لتدريب المنتخبات الوطنية لهذه الفئات من قبل اتحاد الكرة، وأن يجري تقدير المدربين الذين قدموا عطاءً طويلًا والنظر لكل مدرب وما قدمه من جهد.

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وقال الشقمان في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، «آمل أن يجري النظر في المدربين المتحصلين على درجة (C) لرغبتهم في الحصول على درجة (B)»، مؤكدًا أنه قضى قرابة الثلاثين عامًا بالتدريب وخاصة الفئات السنية وكسب تجربة مهمة.

يذكر أن المدرب ناجي الشقمان درب عديد الفرق وأكثر فترة قضاها لسنوات طويلة مع فريق اليرموك كما أشرف على تدريب فرق العزيمة وسيدي عبدالجليل.