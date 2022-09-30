مهمة ثلاثية ليبية في القارة الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل الثلاثي الليبي: «الأهلي طرابلس» الملقب بـ«الزعيم» في دوري الأبطال، وفرسا الرهان بـ«الكونفدرالية» «الأخضر» الملقب بـ«العنيد» والنصر الملقب بـ«الفحامة»، الاستعداد بقوة لمواجهات دور الـ32 في المنافسة القارية للموسم الجديد 2022 - 2023.

ويحل «الأهلي طرابلس» ضيفاً على «المريخ» السوداني في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل، بعد أن تجاوز فريق «كم كم» الزنجباري في دور الـ64، برباعية نظيفة إياباً على ملعب «شهداء بنينا»، وبهدفين ذهاباً، ليتأهل فريق «الأهلي طرابلس» بنتيجة (6 - صفر).

أيضاً يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأخضر» لمواجهة فريق «أزام» بطل تنزانيا، يوم الأحد 9 أكتوبر المقبل، بينما يستعد الطرف الليبي الثاني في بطولة «الكونفدرالية» فريق «النصر» لمواجهة فريق «كيغالي» بطل رواندا في دور الـ32، بعد أن نجح فريق «كيغالي» في إقصاء فريق «أساس تيليكوم» ممثل جيبوتي، عقب فوزه في مباراة الإياب التي جرت بمدينة كيغالي بهدف لصفر ضمن الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، وكان الفريق الرواندي تعادل في مباراة الذهاب دون أهداف ليتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين، الذي سيواجه فيه فريق «النصر» ممثل الكرة الليبية، الذي أعفته القرعة من خوض مباراة الدور التمهيدي.

«النصر» يبدأ مشوار «الكونفدرالية» بدور الـ32 أمام «كيغالي»

وتدور مباراة الذهاب الأولى لفريق «النصر» بملعب العاصمة كيغالي في التاسع من شهر أكتوبر المقبل، بينما ستدور مباراة العودة الحاسمة بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي في السادس عشر من نفس الشهر، ويواصل فريق «النصر» تدريباته اليومية استعداداً لهذه المشاركة بقيادة مدربه الصربي زوران ميلينكوتش، في الوقت نفسه، أعلن نادي «الأخضر» تحت قيادة مدربه التونسي سمير شمام، قائمة فريقه النهائية التي يخوض بها منافسات «الكونفدرالية»، وضمت في حراسة المرمى: مفتاح الدرسي وجمال سلطان ورضوان توفيق، وفي خط الدفاع: مصطفى حمزة وميدي البرعصي وحسن عباس وأنس الورفلي والتونسي بهاء السلامي ووجدي سعيد ومحمد أبوستة وعبدالله جديدو، وفي خط الوسط: محمد الكيستا ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم أيسيان وصهيب بن سليمان والمغربي خالد الصروخ ويونس حجازي، وفي خط الهجوم: حمادي جاد الله والمحترف الأنغولي أري بابل وسالم المسلاتي «روما» وعامر التاورغي والمحترف الغيني جاك بيسيان وطلحة رزق.

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قطار دوري الأبطال ينطلق بمنافسات ساخنة

وانطلق قطار دوري أبطال أفريقيا في موسمه الجديد، نسخة 2022 - 2023، وسط ترقب ليبي لفرسي الرهان، ناديي الاتحاد «العميد»، بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري المحلي، ووصيفه الأهلي طرابلس «الزعيم».

واستعد الأهلي بإقامة معسكر في العاصمة المصرية القاهرة، وأجرى مباراتين وديتين، انتهت الثانية بالتعادل السلبي مع فريق «أبوسليم»، والأولى فاز فيها على فريق «الأمواج الزرقاء» بنتيجة عشرة أهداف نظيفة.

وعبر التونسي فتحي الجبال المدير الفني لـ«الأهلي طرابلس» عن رضاه عن أداء فريقه بعد التفوق على «كم كم» الزنجباري، قائلاً: «لابد أن نحسب حساب كل مباراة، ولا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة، فلابد أن تلعب بجدية وانضباط»، وأثنى الجبال على أداء اللاعبين، حيث أشار إلى أنهم لم يعطوا المنافس أي مجال، ونجحوا في تطبيق خطة اللعب بشكل ممتاز، نمر بنسق تصاعدي، وهذا شيء جيد، وأمامنا مباراة من العيار الثقيل، وسنحضر لها بشكل كبير، وأتمنى أن يكون اللاعبون في يومهم ونسعد جماهيرنا، عندنا الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة المريخ في دوري أبطال أفريقيا».

«المريخ» السوداني في طريق «الزعيم».. ويجدد مواجهات تاريخية

ستكون المواجهة الكروية المرتقبة التي ستجمع «المريخ» السوداني مع «الأهلي طرابلس»، هي المواجهة الخامسة رسمياً التي تجمع ممثل الكرة السودانية «المريخ» مع ممثل للكرة الليبية، حيث تعود أول مباراة رسمية إلى العام 1990 حين التقى فريق «المريخ» بفريق «الصقور» بطبرق، وتمكن فريق «المريخ» من الفوز ذهاباً بثلاثية، ثم عاد ليجدد فوزه في لقاء الإياب بنفس النتيجة، وفي العام 2009 جدد «المريخ» مواجهاته مع الكرة الليبية حين التقى فريق «الاتحاد» ضمن دوري أبطال أفريقيا، وأسفر لقاء الذهاب الأول عن تعادل الفريقين بهدف لهدف ثم تمكن فريق «المريخ» من تحقيق الفوز في لقاء الإياب بثلاثة أهداف لصفر، ليتأهل إلى الدور الثاني على حساب ممثل الكرة الليبية.



كما تعد المواجهة الكروية المرتقبة هي الخامسة لفريق «الأهلي طرابلس» مع ممثل للكرة السودانية، حيث بدأت أولى المباريات الرسمية مع فرق الأندية السودانية العام 1974 حين التقى «الأهلي طرابلس» لأول مرة بفريق «الهلال» السوداني ضمن بطولة الأندية الأفريقية البطلة، وأسفر لقاء الذهاب الأول عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، بينما تفوق «الهلال» السوداني في مباراة الإياب بملعب أم درمان بثلاثة أهداف لصفر، ثم تجدد الحوار في العام 2016 مع فريق «الهلال» السوداني للمرة الثانية ضمن الدور الثاني لدوري أبطال أفريقيا، حيث تفوق «الأهلي طرابلس» في مباراة الذهاب الأولى بهدف لصفر، وفي مباراة الإياب الثانية تفوق «الهلال» السوداني بهدفين لهدف، أحرزه محمد الغنودي لينجح في إقصاء الفريق السوداني.



لقطة من مباراة سابقة. (الإنترنت)

لقطة من مباراة سابقة. (الإنترنت)