زيارة ناجحة لأكاديمية النجم الساطع لتدريب الناشئين بالجميل في بنغازي (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

قام فريق أكاديمية النجم الساطع لتدريب الناشئين بالجميل بزيارة رياضية إلى مدينة بنغازي، حيث شارك في دورة كروية ودية لفرق أكاديميات كرة القدم.

جرت منافساتها بملاعب نادي قاريونس ببنغازي، كما خاض الفريق سلسلة من المباريات الودية مع عديد فرق الأكاديميات الأخرى.

تأسيس أكاديمية النجم الساطع العام 2019

ويعود تأسيس أكاديمية النجم الساطع بالجميل إلى العام 2019، ويضم الجهاز الفني لفرق كرة القدم بالأكاديمية كل من المدربين محمد بريدان وكامل المجدوبي وعماد أرحومة المسعي وعبدالفتاح الدويرق ومدرب حراس المرمى ناصر السويري.

وأسهمت الأكاديمية في إعداد وصقل العديد من المواهب الصغيرة التي انتقلت لتعزيز صفوف فرق الأشبال بنادي المستقبل بالجميل.

ولمناسبة زيارة الفريق إلى مدينة بنغازي استضاف الرياضي السابق بنادي النجم الساحلي ببنغازي صلاح السلاوي وفي باردة طيبة منه بعثة الفريق وأسهم في تذليل عديد الصعاب من أجل نجاح الزيارة الرياضية.

زيارة أكاديمية النجم الساطع. (فيسبوك)

زيارة أكاديمية النجم الساطع. (فيسبوك)

زيارة أكاديمية النجم الساطع. (فيسبوك)