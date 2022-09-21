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«تقنية المعلومات» في نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 12:44 مساء
«تقنية المعلومات» في نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
منافسات دوري الجامعات. (عدسة - عبدالرزاق العابدي)
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جرت أمس الثلاثاء على ملعب الجامعة أولى مباريات الدور نصف النهائي لدوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم وجمعت فريقي كليتي التقنية الطبية وتقنية المعلومات، وفاز الأخير.

سير المباراة
شهد شوط المباراة الأول الأفضلية لتقنية المعلومات والذي أنهاه لصالحه بهدف جاء في الدقيقة  14 بإمضاء اللاعب محمد أبوبكر.

- «تقنية المعلومات» تلتقي «الطبية» في نصف نهائي دوري جامعة طرابلس

وفي الشوط الثاني كانت الأفضلية لفريق التقنية الطبية الذي لاحت له عدة فرص، وتمكن من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب عبدالمجيد البكوش، لتنتهي المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل بهدف.

ركلات ترجيح
جرى اللجوء إلى ركلات الترجيح، وتمكن تقنية المعلومات من تسجيل الركلات الأربع عن طريق اللاعبين أكرم فارس ومحمد أبوبكر «ديكو» وزين عبدالرؤوف وحسام عبدالدائم.

سجل للتقنية الطبية ثلاث ركلات عن طريق سراج كشيدان ومنذر مصباح وأيوب البربار، وأخفق اللاعبان عبدالمجيد البكوش وجهاد بن زيدون.

تنتهي المباراة بفوز تقنية المعلومات بركلات الترجيح (4-3)، وأدار المباراة الحكم أحمد المنصوري، والمساعدان إيهاب الهبار وأحمد الأربد والحكم الرابع ياسين الجراح.

بهذا الفوز تأهل تقنية المعلومات إلى الدور النهائي وسينتظر الفائز من مباراة اليوم الأربعاء والتي ستجمع كليتي الاقتصاد والطب البشري.

منافسات دوري الجامعات. (عدسة - عبدالرزاق العابدي)
منافسات دوري الجامعات. (عدسة - عبدالرزاق العابدي)
منافسات دوري الجامعات. (عدسة - عبدالرزاق العابدي)
منافسات دوري الجامعات. (عدسة - عبدالرزاق العابدي)
منافسات دوري الجامعات. (عدسة - عبدالرزاق العابدي)
منافسات دوري الجامعات. (عدسة - عبدالرزاق العابدي)
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