«الأخضر» يواجه أهلي الخرطوم في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يبدأ فريق «الأخضر» الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مشواره الأفريقي، عندما يلتقي في الساعة السابعة من مساء اليوم «أهلي الخرطوم» السوداني على أرضية ملعب «شهداء بنينا ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول الـ64 من بطولة «الكونفدرالية».

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يدخل «الأخضر» المباراة بقيادة مديره الفني التونسي سمير شمام، وعينه على الفوز والاقتراب من بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة.

ستكون المباراة الأولى لـ«الأخضر» هذا الموسم، بعد أن احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدور السداسي في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري.

وحسب المعلومات المتوافرة فإنه تقام مباراة الإياب أيضًا في ليبيا بعد موافقة فريق «أهلي الخرطوم» على البقاء في بنغازي، لحين خوض مباراة الإياب أيضًا على نفس الملعب.