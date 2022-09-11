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«الاتحاد» يلتقي «فلامبو» البوروندي في مستهل مشوار دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 11 سبتمبر 2022, 01:48 مساء
«الاتحاد» يلتقي «فلامبو» البوروندي في مستهل مشوار دوري الأبطال
تدريبات فريق الاتحاد. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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يستهل فريق «الاتحاد» مشواره الأفريقي الجديد بملاقاة فريق «فلامبو» البوروندي اليوم الأحد في مباراة الذهاب ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

المباراة تقام بملعب «عزام» في تنزانيا في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا، بإدارة طاقم تحكيم تنزاني بقيادة حكم الساحة الدولي إيلي ساسيل.

الاجتماع الفني التحضيري
وقد أُقيم أمس السبت الاجتماع الفني في مدينة عزام بدار السلام في تنزانيا بحضور ممثلي نادي «الاتحاد» ونادي «فلامبو»، وسيرتدي فريق «الاتحاد» في المباراة اللون الأحمر والحارس باللون الأبيض.

واختتم الفريق آخر التحضيرات تحت قيادة المدرب الوطني أسامة الحمادي، استعدادًا لمواجهة «فلامبو».

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ويطمح فريق «الاتحاد» لتحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة المدرب الوطني أسامة الحمادي تساعده في مباراة الإياب للتأهل للدوري الثاني، بعد أدائه المميز وعروضه القوية الموسم الماضي، وتحقيق بطولة الدوري الليبي ووصوله إلى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

مباراة الإياب ستقام يوم 18 سبتمبر الجاري على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي بمدينة بنغازي.

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