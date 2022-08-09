«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج...

حرصت وزارة الرياضة، على تهنئة المنتخب الليبي للشطرنج، المشارك بأولمبياد العالم للعبة بالهند، بعد تتويجهم بذهبية الأولمبياد العالمي عن المجموعة (D).
وقالت الوزارة، عبر حسابها على «فيسبوك»: «تهنئ وزارة الرياضة المنتخب الليبي للشطرنج المشارك بأولمبياد العالم للعبة بالهند لتصدرهم المجموعة D بعد فوز اللاعب يوسف الحصادي على خصمه الصيني وصعودهم للمركز الأول.. ألف مبروك».
- فوز ليبيا على العراق في الأولمبياد العالمي للشطرنج
- منتخب ليبيا يحصد ذهبية في الأولمبياد العالمي للشطرنج بالهند.. وأبوقندة أستاذ
الميدالية الذهبية
وجاء التتويج عقب فوز الفريق الوطني الليبي على منتخب هونغ كونغ في المباراة الختامية بـ2.5 مقابل 1.5، وتحصل البطل ناجي أبوقندة على لقب أستاذ اتحاد (FM) والبطل أحمد نصر الدين على لقب أستاذ جاهز لترقية (CM).
تعليقات