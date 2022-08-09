«الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج

القاهرة - بوابة الوسط

حرصت وزارة الرياضة، على تهنئة المنتخب الليبي للشطرنج، المشارك بأولمبياد العالم للعبة بالهند، بعد تتويجهم بذهبية الأولمبياد العالمي عن المجموعة (D).

وقالت الوزارة، عبر حسابها على «فيسبوك»: «تهنئ وزارة الرياضة المنتخب الليبي للشطرنج المشارك بأولمبياد العالم للعبة بالهند لتصدرهم المجموعة D بعد فوز اللاعب يوسف الحصادي على خصمه الصيني وصعودهم للمركز الأول.. ألف مبروك».

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