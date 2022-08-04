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الاتحاد الرياضي العسكري ينظم مسابقة ألعاب القوة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 04 أغسطس 2022, 04:38 مساء
الاتحاد الرياضي العسكري ينظم مسابقة ألعاب القوة
الاتحاد الرياضي العسكري ينظم مسابقة ألعاب القوة.. (تصوير عمرو العجيلي من صفحة الاتحاد العسكري)
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نظم الاتحاد العسكري الرياضي أمس بطرابلس، مسابقة ألعاب القوى لوحدات الجيش الليبي لمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لتأسيس عيد الجيش الليبي.

وفي نهاية السباق وزعت الجوائز على الفائزين بالترتيب. وكانت مسافة السباق على النحو التالي:

مسافة 100 متر
الترتيب الأول: أبو بكر صالح سلطان/ جهاز حرس المنشآت النفطية / الزمن  13:07.

الترتيب الثاني: زكريا سامي / جهاز حرس المنشآت النفطية/ الزمن  13:23.

الترتيب الثالث / محمد ميلاد سليمان / رئاسة أركان الدفاع الجوي/ الزمن 13:24.

مسافة 200 متر
الترتيب الأول:  فرج عقيلة عمر / جهاز حرس المنشآت النفطية / الزمن  22:26.

التر تيب الثاني: جبريل مصباح علي / جهاز حرس المنشآت النفطية / الزمن 23:22.

الترتيب الثالث:  فرج ميلاد أبوغالية / جهاز حرس المنشآت النفطية / الزمن 24:49.

مسافة 400 متر
الترتيب الأول: باسم نور الدين / جهاز حرس المنشآت النفطية / الزمن 59:88.

الترتيب الثاني: فرج عقيلة عمر / جهاز حرس المنشآت النفطية / الزمن 1:24.

الترتيب الثالث: صالح علي عبدالكريم / رئاسة أركان الدفاع الجوي / الزمن 1:32.

مسافة 800 متر
الترتيب الأول: أحمد محمد أحمد / جهاز حرس المنشآت النفطية / الزمن 2:36.

الترتيب الثاني: أبوبكر محمد المبروك / رئاسة أركان الدفاع الجوي/الزمن 2:50.

الترتيب الثالث: ناجي محمد العباسي / رئاسة أركان الدفاع الجوي/ الزمن 2:52.

مسافة 1500 متر
الترتيب الأول: فرج ميلاد أبوغالية / جهاز حرس المنشآت النفطية / الزمن 5:22.

الترتيب الثاني: مظفر عبدالمجيد بن خير / جهاز حرس المنشآت النفطية / الزمن 5:49.

الترتيب الثالث: أبوبكر صالح سلطان / جهاز حرس المنشآت النفطية / الزمن 5:53.

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