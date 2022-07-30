شاهد.. قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لموقعة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في نهائي «سداسي التتويج»

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة بين الأهلي طرابلس، أمام نظيره الاتحاد، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا، اليوم السبت، في المباراة الفاصلة من أجل التتويج بقلب الدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، في تونس.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مؤيد اسكندر، بمشاركة المحلل عادل الخمسي والمدرب التونسي طارق ثابت، والدوليين السابقين علي أرحومة وأسامة الفزاني.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد، عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الأهلي طرابلس والاتحاد عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إدارة مباراة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، لحكم الساحة الصربي الدولي نوفيك سيموفيتش، والمساعد الأول بيتروفيتش، والحكم الثاني جيروفيتش، والحكم الرابع باسفيك وحكم الـ«فار» أوستراسانين وحكم الـ«فار» الثاني سيموفيتش.

«استديو تحليلي» لموقعة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في نهائي «سداسي التتويج». (الوسط)