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بث مباشر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 10:43 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأولمبي 0 - 2 الأخضر» في سداسي التتويج
مباراة «الأولمبي × الأخضر» في سداسي التتويج. (بث مباشر)
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يشهد ملعب «رادس» بتونس، مواجهة بين فريق «الأولمبي» مع نظيره «الأخضر»، ضمن منافسات الأسبوع الأول من مواجهات دوري التتويج السداسي للدوري الليبي الممتاز، هذا الموسم (2021-2022)، المقرر إقامته في تونس.

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وكلفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مباراة الأولمبي أمام الأخضر، للحكم الليبي معتز الشلماني (حكم وسط) ويساعده باسم سيف النصر وإبراهيم بوكوز. فيما سيكون عبد الباسط شهوب حكما رابعا، وللفار عبد الواحد حرويدة ومحمد العريبي.

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