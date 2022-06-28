الأولمبي يكمل عقد فرق السداسي وتغيير مواقع وسط نتائج تاريخية ترصدها «بوابة الوسط»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختُتمت، أمس الإثنين، مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بإقامة آخر أسبوع للمجموعة الثانية، حيث شهدت 5 مباريات في ملاعب الجميل والزواية وأبوسليم والهاشمي البهلول ومصراتة، كانت نتائج المباريات على النحو الآتي:

في ملعب الجميل، استطاع فريق الأهلي طرابلس تسجيل أربعة أهداف تناوب على تسجيلها محمد أبوزريق ومحمد الترهوني وثنائية لمحمد الطبال، جعلت الأهلي طرابلس في صدارة المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة، بعد خسارة الاتحاد أمام السويحلي.

في ملعب الزاوية، استطاع فريق الأولمبي انتزاع بطاقة التأهل للدوري السداسي «دوري التتويج»، بعد فوزه على فريق الاتحاد المصراتي بهدف وحيد سجله لاعبه شمس الدين، في الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، وبهذا الهدف الثمين جعل فريق أولمبي الزاوية ضمن فرق الدوري السداسي.

بهذه النتيجة أنهى الأولمبي مرحلة الإياب في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويحسم السباق لحجز مقعده بالدور السداسي، أما الاتحاد المصراتي قد أنهى موسمه بالدوري بالترتيب الخامس برصيد 26 نقطة، بعدما ارتقى السويحلي للمركز الرابع بعد الفوز على الاتحاد بثلاثية دون رد.

فريق الاتحاد المصراتي قدم موسمًا متميزًا وكاد أن يخطف ورقة التأهل لأول مرة في تاريخه ورصيده 26 نقطة.

فوز رباعي للمحلة وخسارة جديدة للشط

على ملعب أبوسليم، استطاع فريق المحلة الفوز برباعية بيضاء وهي خسارة قاسية على فريق المدينة، وهي أول نتيجة يحققها المحلة ضد المدينة طيلة تاريخه، سجل أهداف المحلة الهادي اعماره وفراس جمعة وعبدالمنعم عكاشة واختتم الرباعية عبدالرؤوف الشويخ، أصبح المحلة رصيده 23 نقطة والمدينة بقي بنفس رصيده السابق 21 نقطة.

وفي ملعب الهاشمي البهلول، استطاع فريق الخمس الفوز على فريق الشط بهدف دون رد سجله لاعبه حمدوه مخلوف، وفريق الشط أحد المغادرين في المجموعة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى، أما فريق الخمس فله ملحق من أجل البقاء ورصيده 17 نقطة في الترتيب التاسع.

في ملعب مصراتة، أزاح فريق السويحلي فريق الاتحاد عن صدارة المجموعة الثانية، بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، سجل أهداف السويحلي فائز سعد في الدقيقة 35 ومعاذ الصغير في الدقيقة 48 والهدف الثالث جاء بإمضاء اللاعب عبدالرحمن أبوسنينة في الدقيقة 62.

السويحلي أصبح في المركز الرابع برصيد 28 نقطة ومركزه لا يخوله للتأهل للدور السداسي، أما الاتحاد ففقد صدارة المجموعة الثانية، بعد الخسارة الرابعة على التوالي أمام المدينة والأهلي طرابلس والأولمبي والسويحلي.

ترتيب المجموعة الثانية

بعد اختتام مباريات المجموعة الثانية، الأهلي طرابلس يتصدر المجموعة برصيد 34 نقطة، الاتحاد 31 نقطة، الأولمبي 30 نقطة، السويحلي 28 نقطة، الاتحاد المصراتي 26 نقطة، 21 نقطة، المحلة 23 نقطة، المدينة21 نقطة، أبوسليم 20 نقطة، الخمس 17 نقطة، الشط 4 نقاط.

13 هدفًا في الجولة الأخيرة، ليصل مجموع الأهداف في المجموعة الثانية 172 هدفًا والأولى 216، ومجموع الأهداف المسجلة هذا الموسم 388 هدفًا.

ترتيب الهدافين

بابل لاعب الأخضر 9 أهداف.

سالم روما لاعب النصر 9 أهداف.

هيثم الجويني لاعب الأهلي بنغازي 8 أهداف.

صالح الطاهر لاعب الأهلي طرابلس 7 أهداف.

أحمد كراوع لاعب الأخضر 6 أهداف.

تأهلت 6 فرق إلى الدور السداسي من المجموعة الأولى فرق الأهلي بنغازي والنصر والأخضر، أما المجموعة الثانية فقد تأهلت فرق الأهلي طرابلس والاتحاد والأولمبي.

مباريات الدور السداسي ستقام في تونس والتأكيد على إقامة مباريات دوري التتويج سيتم خلال الأيام القلية المقبلة.

خسارة الاتحاد في أربع مباريات متتالية في المجموعة الثانية جعلته يفقد صدارة المجموعة الثانية، الأهلي طرابلس بعد التعثر أمام السويحلي جعله يعود ويفوز في ثلاثة مباريات أمام الاتحاد والأولمبي وأبوسليم والتعادل الإيجابي مع الخمس ليجمع 34 نقطة.

الأولمبي رغم خسارته أمام الأهلي طرابلس استطاع التأهل للدور السداسي، بعد فوزه على الاتحاد والاتحاد المصراتي.

فريق السويحلي بعد التعثر في مشواره هذا الموسم واستبداله لعدد من المدربين وصل إلى المركز الرابع بقيادة المدرب الوطني علي المرجيني برصيد 28 نقطة في المركز الرابع.

فريق الاتحاد المصراتي أحد الفرق المتميزة هذا الموسم قدم مستوى طيبًا، وكاد أن يتأهل للدور السداسي، لكن خسارته في المباراة الأخيرة جعلته في الترتيب الخامس برصيد 26 نقطة.

الشط يهبط ويتصدر مشهد الأضعف

أضعف فرق المجموعة الشط الذي اختتم موسمه بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعد سلسلة خسائر في مرحلتي الذهاب والإياب وأضعف خط هجوم ودفاع في المجموعة حيث سجل 5 أهداف فقط واستقبلت شباكه 31 هدفًا ورصيده 4 نقاط فقط في آخر ترتيب المجموعة الثانية.

ثاني فريق المجموعة من حيث تواضع النتائج الخمس الذي لم يقدم موسمًا جيدًا فقد تعثر في العديد من المباريات ولم يستقر على مدرب واحد واستبدل أربع مدربين، سجل خط هجومه 14 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا في المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

المركز التاسع جعله يخوض مباريات الملحق وسيلتقي من أجل البقاء في الدوري الممتاز مع فريق الظهرة أحد أندية الدرجة الأولى الطامح لبلوغ الدوري الممتاز.