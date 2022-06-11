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عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 08:54 مساء
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
برنامج «في التسعين» المذاع على قناة «الوسط» «WTV» يناقش مباراة ديربي طرابلس بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد». (بث مباشر)
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يستعد فريقا «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد»، لمواجهة جديدة في مسابقة الدوري الليبي الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن حددت لجنة المسابقات مواعيد المباريات المؤجلة لفريق لـ«الأهلي طرابلس».

ويناقش برنامج «في التسعين»، المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم السبت، ديربي طرابلس ومصير السداسي ودوري الصعود للممتاز.

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وحقق «السويحلي»، أمس الجمعة، الفوز على «الأهلي طرابلس»، في مباراة مؤجلة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بنتيجة هدفين دون رد، ليقفز «السويحلي» للترتيب الخامس، ويشعل التنافس في بقية المباريات، من أجل نيل البطاقتين المتبقيتين للتأهل إلى الدور السداسي.

وضعية فرق المجموعة الثانية
«الاتحاد» في الصدارة، وضمن التأهل للدور السداسي، برصيد 32 من 15 مباراة، ويأتي ثانيًا «الأهلي طرابلس» بـ24 نقطة من 14 مباراة، وثالثًا «الأولمبي» 24 نقطة من 15 مباراة، ورابعًا «الاتحاد المصراتي» 23 نقطة من 16 مباراة.

- السويحلي يشعل التأهل في الدوري الليبي بعد الفوز على الأهلي طرابلس

جاء خامسًا «السويحلي» 22 نقطة من 16 مباراة، وسادسًا «المدينة» 21 نقطة من 16 مباراة، وسابعًا «أبوسليم» 20 نقطة من 16 مباراة، وثامنًا «المحلة» 17 نقطة من 16 مباراة، وتاسعًا «الخمس» 13 نقطة من 16 مباراة، وعاشرًا «الشط» 4 نقاط من 16 مباراة.

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