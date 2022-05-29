«الاتحاد» يفوز على «الأخضر» في سداسي الشباب تحت 20 عاما...

جرت، أمس السبت على ملعب سرت، آخر مباريات الجولة الثانية لسداسي الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم وانتهت بفوز «الاتحاد» على «الأخضر» بهدفين لهدف واحد، وجاء هدف «الاتحاد» بإمضاء لاعبه الهداف محمد عادل.
الترتيب بعد الجولة الثانية
تتساوى ثلاث فرق في الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منها، وبفارف الأهداف يأتي أولًا «الاتحاد المصراتي» وله 5 أهداف وعليه 2، ويليه «الاتحاد» له 4 وعليه 3، و«الأولمبي» له 3 أهداف وعليه 2، ومن خلفها فرق «الهلال» و«الأخضر» و«الأهلي بنغازي» برصيد نقطة لكل منها.
مباريات الجولة الثالثة
والأربعاء المقبل، تقام مباريات الجولة الثالثة لسداسي الشباب 20 عامًا على ملعب سرت، ويلتقي «الاتحاد» مع «الهلال» والمراقب ناصر المهدي، وعلى ملعب أبوسليم، «الأولمبي» يتبارى مع «الاتحاد المصراتي» والمراقب أحمد عاشور، وعلى ملعب المرج «الأخضر» يلتقي «الأهلي بنغازي» والمراقب علي الضبيع.
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