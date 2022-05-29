«الاتحاد» يفوز على «الأخضر» في سداسي الشباب تحت 20 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت على ملعب سرت، آخر مباريات الجولة الثانية لسداسي الشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم وانتهت بفوز «الاتحاد» على «الأخضر» بهدفين لهدف واحد، وجاء هدف «الاتحاد» بإمضاء لاعبه الهداف محمد عادل.

الترتيب بعد الجولة الثانية

تتساوى ثلاث فرق في الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منها، وبفارف الأهداف يأتي أولًا «الاتحاد المصراتي» وله 5 أهداف وعليه 2، ويليه «الاتحاد» له 4 وعليه 3، و«الأولمبي» له 3 أهداف وعليه 2، ومن خلفها فرق «الهلال» و«الأخضر» و«الأهلي بنغازي» برصيد نقطة لكل منها.