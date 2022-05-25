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مدير أكاديمية النخبة: فوز فريقنا ببطولة الدرجتين الثانية والثالثة نتيجة جهد وعمل من الجميع

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأربعاء 25 مايو 2022, 09:54 مساء
مدير أكاديمية النخبة: فوز فريقنا ببطولة الدرجتين الثانية والثالثة نتيجة جهد وعمل من الجميع
أحمد سعيد مدير عام أكاديمية النخبة. (الإنترنت)
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قال أحمد سعيد، مدير عام أكاديمية النخبة، إن فوز فريق النخبة ببطولة الدرجتين الثانية والثالثة التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي طرابلس، جاء نتيجة جهد وعمل من جميع أسرة الأكاديمية، وذلك بعد قرار الاتحاد الفرعي بمشاركة الأندية والمدارس والأكاديميات الخاصة في مسابقتها.

وأوضح، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن أكاديمية النخبة بطرابلس مسجل فيها قرابة الـ300 رياضي من البراعم والأشبال.

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وأشار إلى أن أكاديمية النخبة بدأت تخطو خطوات جيدة، مضيفًا: «نحن راضون عن مستوى العمل الذي نقدمه، وبدأت تؤتي ثمارها، حيث إن أحد الرياضيين من فئة البراعم تم توقيعه بنادي الاتحاد».

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