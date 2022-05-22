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فوزان وتعادل لليبيا في بطولة قدامى جربة لكرة القدم بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 22 مايو 2022, 01:07 مساء
فوزان وتعادل لليبيا في بطولة قدامى جربة لكرة القدم بتونس
بطولة جربة لقدامى لاعبي كرة القدم. (فيسبوك)
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تتواصل بتونس بطولة جربة لقدامى اللاعبين، وجرت أمس السبت في الجولة الثانية للبطولة ثلاث مباريات، حيث فاز قدامى ترجي جرجيس على الترسانة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة (4-3)، كما فاز قدامى مصراتة على الأمل بجربة بخمسة أهداف مقابل هدفين (5-2)، وتعادل الأصدقاء طرابلس مع قدامى جربة بهدفين لهدفين (2-2).

واليوم الأحد، يتجدد الموعد مع أربع مباريات، المباراة الأولى ستجمع ليون الفرنسي مع أمل جربة وتعقبها مباراة الأصدقاء مع ترجي جرجيس، والمباراة الثالثة قدامى مصراتة مع قدامى الجزيرة، والمباراة الرابعة ستجمع الترسانة مع جمعية جربة.

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