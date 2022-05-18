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سلة «الأهلي طرابلس» تفوز على «الاتحاد»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 18 مايو 2022, 08:33 مساء
سلة «الأهلي طرابلس» تفوز على «الاتحاد»
فريق «الأهلي طرابلس» لكرة السلة. (الإنترنت)
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فاز فريق «الأهلي طرابلس» لكرة السلة، على فريق «الاتحاد» في المباراة التي أُقيمت بينهما بقاعة طرابلس الكبرى، في مباراة الترتيبين الأول والثاني للمجموعة الأولى.

ونجح «الأهلي طرابلس» في تحقيق الفوز بنتيجة 79 مقابل 59 لفريق «الاتحاد»، ليتصدر المجموعة الأولى، بالدوري الليبي لكرة السلة.

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وتشهد مدينة بنغازي، تجمعًا للفرق المتأهلة عن كل مجموعة، ثلاثة فرق، والرابع من كل مجموعة سوف تجري بينهم مباراة لتحديد الفريق السابع، حيث سيكون هناك الدور السباعي في السادس من شهر يونيو المقبل، دوري الحسم.

وتشهد مدينة طرابلس تجمعًا ثانيًا في التاسع عشر من نفس الشهر، لتحديد بطل ليبيا للموسم الرياضي (2021 - 2022).

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