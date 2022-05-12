فوز المروج واليرموك والاتحاد في دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأربعاء 3 مباريات في الأسبوع الثاني إيابا للدوري الليبي لكرة السلة، أسفرت على النتائج التالية.

فوز المروج على منتخب 18 عاما بنتيجة (71 / 60)، واليرموك على الأولمبي (66 / 60)، والاتحاد على الشباب (82 / 44).

- فوز منتخب الشباب على السلفيوم في دوري السلة

- فوز الجزيرة والأهلي بنغازي في الدوري الليبي لكرة السلة

- «بوابة الوسط» تستعرض أجندة كرة السلة الليبية و4 مباريات في إياب الدوري

واليوم الخميس بمجمع سليمان الضراط ببنغازي سيكون الموعد مع مباراة التحدي والهلال، وغدا الجمعة ستحتضن قاعة المرج، مباراة الديربي والتي ستجمع النصر والأهلي ببنغازي.