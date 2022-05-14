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منتخب ليبيا للكرة الحديدية يحصد 9 ميداليات متنوعة في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 06:20 مساء
منتخب ليبيا للكرة الحديدية يحصد 9 ميداليات متنوعة في الجزائر
منتخب ليبيا للكرة الحديدية. (فيسبوك)
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حقق المنتخب الليبي للكرة الحديدية 9 ميداليات متنوعة في بطولة أفريقيا بالجزائر، وكانت حصيلة الميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 فضية و2 برونزية.

ففي تخصص «رافا»، جاءت الذهبيات لفئة فردي كبار عن طريق اللاعب راشد السريسي، وفي الفردي تحت 19 عامًا اللاعب عبدالمهيمن الزنتوتي، وفي زوجي تحت 19 عامًا جاء عبدالمهيمن الزنتوتي وفراس الزليطني، بحسب ما ذكرته صفحة وزارة الرياضة بدولة ليبيا عبر «فيسبوك».

أما الفضيات الأربع، فجاءت في زوجي رجال عبر راشد السويسي ومحمود روس، وفردي «دقة» عبر راشد السويسي، وفردي بنات عبر سمية محمد، وزوجي بنات عبر سمية محمد ونجاح ميلاد.

أما البرونزيتان، فجاءتا في تخصص «الطويل» عبر علي الصغير، وفي زوجي إناث عبر سمية محمد ونجاح ميلاد.

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